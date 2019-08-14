فن ومشاهير

تيم حسن يعايد جمهوره بصورة مع زوجته وفاء الكيلاني

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farah.hassan 0 تبليغ

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 نشر الممثل السوري تيم حسن صورة تجمعه بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني مهنئاً جمهوره بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث قال في تعليقه على الصورة : " عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله ، كل عام وأنتم بخير ".

وقد لاقت إعجاب جمهور النجمين وحصدت ألاف الاعجابات و التعليقات الايجابية، كما كل الصور التي ظهر فيها الزوجان معا.

وكانت الشائعات قد لاحقت النجم السوري بتعرضه لحادث سير في القاهرة قبل أن تخرج وفاء وتنفي الخبر مطالبة وسائل الاعلام بتوخي الدقة.

 

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من جهة و أخرى و على الصعيد الفني يتحضر تيم لبطولة الجزء الرابع من مسلسل " الهيبة " للكاتب فؤاد حميرة و المخرج سامر البرقاوي وإنتاج شركة " الصباح إخوان " حيث من المنتظر حدوث تغييرات جذرية في العمل الذي انضم له مؤخراً النجمة السورية ديمة قندلفت و الفنان اللبناني عادل كرم .

ومن المنتظر أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كتابة النص ليكون العمل جاهزاً للعرض في رمضان المقبل .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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