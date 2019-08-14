رانيا يوسف في جلسة تصوير مثيرة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند المحلي لموقع تويتر في مصر بعد دقائق من الكشف عن أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت رانيا بملابس مكشوفة أقرب لأزياء الأميرة ياسمينا من حكاية علاء الدين والمصباح السحري، بعدسة المصور محمود عاشور.

يذكر ان الفنانة رانيا يوسف احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" ونشرت صورة جماعية لها مع نجمات العمل سلوى خطاب وغادة عادل وفيدرا وإيمان العاصي، عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: أنا وزملائي الأبالسة، في كواليس مسلسل "مملكة إبليس".

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المسلسل المستبعد من ماراثون دراما رمضان 2019 لأسباب غير معلنة، لن يعرض عبر الفضائيات المصرية والعربية، كما جرت العادة، بعدما اتفقت الشركة المنتجة على بيع حقوق عرضه الأول لأحد المواقع المشفرة المتخصصة في عرض الدراما العربية عبر شبكة الإنترنت، وبعدها سيتم تسويقه عبر شاشات الفضائيات، ولا زالت رانيا تستخدم العنوان الأصلي للعمل "مملكة إبليس" رغم إعلان صناعه سابقا عن تغييره ليصبح "وبينا ميعاد" تلبية لاعتراض الرقابة المصرية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية، والتي تُسمى "حارة حدوقة" وقت قيام ثورة يناير، حيث تربط العديد من الأحداث الغامضة بين نساء الحارة، وتقدم رانيا يوسف شخصية "حنية"، وغادة عادل "أزهار"، وإيمان العاصي "داليدا"، وسلوى خطاب "كاسيه"، وأحمد داود "الخواجة"، ونانسي صلاح "دوسة"، ومحمود الليثي "العجوز"، وخالد أنور "بودي"، ومحمد جمعة "مخيمر"، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

وعادت بعد انتهاء عطلتها الصيفية في أوروبا لتبدأ تصوير مسلسلها الجديد "الأنسة فرح" مع المخرج أحمد الجندي والفنانة أسماء أبو اليزيد، وتردد سابقا أن المسلسل يحمل اسم "شكة دبوس" ومن بطولة أسماء أبو اليزيد فقط وتمتد حلقاته ل 45 حلقة وسيعرض خارج موسم دراما رمضان، ولم يعلن سابقا عن مشاركة رانيا يوسف في بطولته خاصة وان أسماء أكدت أن المسلسل يعد "بطولتها المطلقة" الأولى!!