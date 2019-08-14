تامر حسني يعتذر عن حفله في صلالة وينفي الشائعات

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اعتذر الفنان تامر حسني بشكل رسمي عن حفله في مهرجان صلالة، قاطعاً الطريق على الشائعات عبر بيان رسمي قام مكتبه الإعلامي بإصداره.
وتقدم الفنان من جمهوره عن عدم تقديم حفله المنتظر في سلطنة عمان الذي كان مقررا يوم 15 أغسطس الجاري في مهرجان صلالة مؤكدا أن الجهة المنظمة في استخراج تأشيرات دخول أعضاء فرقته الموسيقية بالكامل.
تامر حسني نشر بيانا إعلاميا لقطع الطريق على الشائعات جاء فيه: إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".
وتابع: لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول".
وأضاف: لـ حرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم ان شاء الله بأي جديد .. كل الشكر.
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