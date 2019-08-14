فن ومشاهير

تامر حسني يعتذر عن حفله في صلالة وينفي الشائعات

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

 اعتذر الفنان تامر حسني بشكل رسمي عن حفله في مهرجان صلالة، قاطعاً الطريق على الشائعات عبر بيان رسمي قام مكتبه الإعلامي بإصداره.

وتقدم الفنان من جمهوره عن عدم تقديم حفله المنتظر في سلطنة عمان الذي كان مقررا يوم 15 أغسطس الجاري في مهرجان صلالة مؤكدا أن الجهة المنظمة في استخراج تأشيرات دخول أعضاء فرقته الموسيقية بالكامل.

 

Advertisements

 

تامر حسني نشر بيانا إعلاميا لقطع الطريق على الشائعات جاء فيه: إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".

وتابع: لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول".

وأضاف: لـ حرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم ان شاء الله بأي جديد .. كل الشكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعتذر عن حفله في صلالة وينفي الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا