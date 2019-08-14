مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو يواجه مزاعم بالتحرش الجنسي

متابعة بتجــــــــــرد: اعلنت دار أوبرا لوس انجلوس إنها ستحقق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو في وقت ألغت مؤسستان حفلات مقررة للمغني الشهير.
وكانت دار أوبرا لوس انجلوس، التي يشغل دومينغو منصب مديرها العام، ترد على اتهامات من ثماني مغنيات وراقصة وأخريات في عالم الموسيقى الكلاسيكية في تقرير أوردته وكالة “أسوشيتيد برس”.
وقال دومينغو في بيان إن الاتهامات غير دقيقة.
ولفتت الوكالة الى إنها أجرت مقابلات مع أكثر من ثلاثين شخصية موسيقية ومدربي صوت وعاملين في دار الأوبرا قالوا إنهم شهدوا ما وصفه التقرير بأنه سلوك “جنسي غير لائق” على مدار ثلاثة عقود في عدة مدن.
وأكدت دار أوبرا لوس انجلوس في بيان انها “ستتواصل مع مستشارين من الخارج للتحقيق في المزاعم المقلقة بشأن بلاسيدو دومينغو”.
وألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو وأوركسترا فيلادلفيا حفلات مقررة لدومينغو في أيلول وتشرين الأول.
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