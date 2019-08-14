روان بن حسين تكشف تعرضها للضرب على يدّ زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بإعلان زواجها من دون الكشف عن هوية زوجها.
وقد جاء هذا الخبر حين سُئلت إذا كانت متزوجة فردت بنعم وعلى الفور انهالت التعليقات المُهنئة لروان بالزواج.
كما تساءل البعض عن هوية زوجها إلا أن روان لم تكشف أي تفاصيل إضافية.
وأثارت روان ضجة كبيرة لاحقاً بنشر فيديو لها وهي تتحدث عن تعرضها للضرب على يدّ زوجها وقالت “شوفتو شلوني متابعيني من كتر ما سألتوني عن ماي إكس زوجي ضربني أكلت أكلة”، ثمّ قالت “ضرب الحبيب زي أكل الزبيب”.
وسُئلت روان عن كيفية انفصالها عن حبيبها السابق فقالت “الشخص السيء في أخلاقه وتعامله يستحق الانفصال عنه وهذا الانفصال يكون بمثابة العيد الثالث”.
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