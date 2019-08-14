بيع منزل جورج مايكل بسعر خيالي!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته، تم بيع المنزل الذي توفي فيه المغني البريطاني الشهير جورج مايكل مقابل 4.1 مليون دولار.

وكشف محامي عائلة جورج، جون ريد، أن عملية البيع تمت الشهر الماضي.

والجدير ذكره أن عائلة بريطانية قامت بشراء المنزل الذي يعود للقرن السادس عشر.