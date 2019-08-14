نيمار إلى أين ؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أصبحت مغادرة نيمار للعاصمة الفرنسية شبه محسومة بعد أن أعلن النجم البرازيلي أنه لن يرتدي قميص باريس سان جرمان مجددا، وبعد غيابه عن مباراة فريقه الأولى في الدوري وإعلان النادي أن هناك مفاوضات متقدمة لرحيله.

ويتنافس برشلونة وغريمه الأزلي ريال مدريد على الظفر بخدمات نيمار الذي غادر برشلونة عام 2017 إلى باريس سان جرمان بصفقة بلغت 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء أن ليونيل ميسيقائد برشلونة لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد الإسباني، واتصل به هاتفيا من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق الملكي.