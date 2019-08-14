سايمون كاول يطل بلوك جديد.. فقد الكثير من الوزن! – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: أطل مدير الأعمال البريطاني سايمون كاول على السجادة الحمراء لحفل إطلاق برنامج “America’s Got Talent” بلوك جديد وصادم.
وبدى سايمون كاول وكأنه فقد الكثير من الوزن وقد أوضح لاحقاً أنه خسر حوالي عشرة كيلوغرامات بعدما بدأ كاول باتباع حمية غذائية نباتية أو “Vegan”.
والجدير ذكره أن حمية الـVegan تعتمد على تناول المأكولات النباتية والخالية من اللحوم ومشتقات الحليب.
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