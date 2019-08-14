خالد النبوي يختار الجلوس في الشوارع لهذا السبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم خالد النبوي جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة ظهر من خلالها وهو يستمتع بإجازته الصيفية بإحد الدول الأوروبية،كشف من خلالها عن سبب حبه للجلوس بالشوارع.
وعلق “النبوي” على صورته وقال: “بحب جدا أقعد في الشارع.. معايا قهوتي واتفرج على الناس بفهم حاجات كتير”، وتعرض بعدها لانتقادات من بعض متابعيه الذين طالبوه بأن يجلس بالمقاهي الشعبية بمصر وهي ما ستزيد من فهمه لأشياء أكثر تفيد بالتمثيل، أما الجلوس في شوارع المدن الأوروبية التي يملأها الورود لن تفيده.
وانتهى خالد النبوي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد “يوم مصري” الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، درة، محمد عادل، حنان مطاوع، حمزة العيلي، وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
ويجسد خالد النبوي خلال أحداث الفيلم دور أمين شرطة يدعى منصور الذهبي، والعمل ينتمي لنوعية البطولة الجماعية وأحداثه تدور في يوم واحد، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، ومن يتواجدون فيه من دراويش السيدة بالإضافة للبلطجية.
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