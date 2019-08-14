بطلة “هاري بوتر” تتعرض لانتقادات واسعة لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت لهجة “إيما واتسون” الأمريكية ذهول الجمهور، بعد إطلاق أول مقطع فيديو دعائي رسمي لفيلم “ليتل وومين Little Women”.

الممثلة البريطانية، 29 عاما، هي واحدة من نجمات “مارش سيسترز” التي لا تهاب شيئًا وتتسم بجرأة شديدة في رواية “لويزا مايو ألكوت”، المقتبس عنها الفيلم المقرر صدوره في 26 ديسمبر.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، وُجه لـ”إيما” انتقادات حادة، من قِبل جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب لهجتها، ودعاها الكثيرون إلى حضور حصص لتعلم اللهجة الأمريكية، في حين أن البعض الآخر مزح أن لهجتها محبوسة في سجن أزكابان من فيلم هاري بوتر الشهير الذي كان سببًا في انطلاقة “إيما”، وقال أحد المستخدمين: “يمكن أن نقول من الفيديو إن إيما واتسون على وشك تقديم أسوأ لهجة أمريكية في أي فيلم على الإطلاق”.

تدور الأحداث في عام 1860، في نيو إنغلاند، حيث تقوم 4 أخوات ميغ (إيما)، إيمي (فلورنس بو، 23 عامًا)، جو (ساويرس رونان، 25 عامًا) وبيث (إليزا سكانلون، 20 عامًا)، بتحدي التوقعات المجتمعية.

كما تتحول “ميريل ستريب” إلى عمة الأخوات، وهي أرملة ثرية تخفي طبيعتها الناعمة بشخصية صارمة، في حين تجسد نجمة مسلسل “بيج ليتل لايز”، لورا ديرن، أم الأخوات.

Advertisements

وتظهر مقتطفات من أحلام الأخوات في مقطع الفيديو الدعائي، مع شخصية “جو” العنيدة التي ترغب في كتابة مسرحية، وفي الوقت نفسه، تُبرز “ميغ” تحديها لفكرة الحاجة إلى الزواج من أجل المال، وتركز على العثور على حبها الحقيقي.

نُشرت الرواية الأصلية، التي كتبتها الروائية لويزا، في مجلدين في عامي 1868 و1869، لكنها ظلت قصة رائجة، واُقتبس منها العديد والعديد من الأعمال الفنية في كل من الأعوام 1917، 1918، 1933، 1949، 1950، 1958، 1970، 1978، 1994، 2017، 2018، 2019.

الفيلم من إخراج “غريتا غيرويغ”، 35 عاما، التي نالت إشادة واسعة في العام الماضي لعملها على فيلم “Lady Bird”، الذي رُشح لجائزة الأوسكار على أفضل ممثلة.