في عيد ميلادها.. مايا نصري تشكر الرب على هذه النعمة

جماهرية وشعبية كبيرة حصدتها النجمة اللبنانية مايا نصري بعد عدة أعمال فنية قدّمتها لجمهورها، فصاحبة الصوت العذب أصدرت العديد من الأغنيات بلهجات مختلفة، فوصلت شهرتها الى كافة انحاء الدول العربية.

اليوم، تحتفل مايا بعيد ميلادها، وقد نشرت في هذه المناسبة صورة على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها مع عائلتها الصغيرة، زوجها المخرج ايهاب لمعي واولادها الثلاثة، حيث بانت علامات الحب والفرح التي تجمع أفراد هذه العائلة المميزة.

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هذا وارفقت مايا صورتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: “في عيد ميلادي، لا يمكنني ان اشكر ربي بما يكفي على هذه النعمة التي وهبني اياها والمتمثلة بزوجي واولادي الثلاثة”، متمنية على المتابعين أن يمضوا يوما سعيدًا ولا يتوقفوا على تقدير النعم التي يهبهم اياها الله مهما ظنوا أنها بسيطة.

صورة مايا هذه لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور المتابع الذي تمنى لها عيدًا سعيدًا داعياً الى الله ان يحفظ لها أسرتها الجميلة.