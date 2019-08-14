شكرا لقرائتكم أزمة قلبية تودي بحياة الفنان الكويتي حمود ناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى الوسط الفني الكويتي الفنان حمود ناصر الذي فارق الحياة إثر أزمة قلبية، السبت، عن عمر يناهز 41 عاماً.
وكان حمود ناصر قد انطلق إلى عالم الفن والشهرة عبر ألبومه الغنائي الأول الذي صدر عام 2000 وحمل اسم "اطمئن".
وتفاعل الوسط الإعلامي وجمهور الأغنية وعدد من محبي الفنان في مواقع التواصل الاجتماعي وأبدوا حزنهم لرحيله.
حمود ناصر من مواليد 2 ديسمبر 1977، وله عدد من الألبومات الغنائية، مثل "حمود ناصر 2002"، و"عساك بخير 2004"، و"أحلى سنة 2007".
وسبق له المشاركة في مهرجان فبراير أكثر من مرة، كان آخرها عام 2011، وكذلك قدم ألحاناً لأكثر من فنان.
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