الفنانه نغم تطرح كليب «خلاويص» وتستعد لعدة حفلات

طرحت المطربة الشابة نغم، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "خلاويص"، من كلمات رامي أمين وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع زووم. الأغنية تم طرحها بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وأنغامي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتُذاع الأغنية عبر محطات الراديو. الجدير بالذكر أن نغم طرحت أكثر من أغنية "سينجل" من قبل أخرهم: "تحيا مصر"، وتستعد لإحياء أكثر من حفل داخل وخارج القاهرة في الأيام المقبلة، بعد النجاح التي حققته أغنية "خلاويص". Advertisements قد يهمك ايضاً: ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر"تريند يوتيوب" بعد حلقتها مع منى الشاذلي هبه يوسف تطرح برومو "أنت مصدق" على "اليوتيوب" قبل العيد

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