كريم عبد العزيز يستأنف تحضيرات فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" بعد العيد

يستأنف النجم كريم عبد العزيز التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون"، المقرر أن يخوض من خلاله منافسات نصف العام السينمائى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى ، حيث انهى مؤلف العمل من الجزء الأول من السيناريو، على أن يبدأ تصوير الفيلم خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل، يعقد فريق العمل جلسات عمل خلال الأيام المقبلة، بقيادة المخرج أحمد الجندى لترشيح أسماء الممثلين، من أجل تعاقد معهم مباشرة فضلا عن اختيار البطلة الرئيسية للعمل ، بجانب معاينة مواقع التصوير والملابس وخلافه .

يعرض حالياً للنجم كريم عبد العيزز فيلم "الفيل الازرق 2" محققاً نجاحاً ساحقاً فى شباك التذاكر، وصل إلى 62 مليون جنيه منذ عرضه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نجوم "الفيل الأزرق2" يحتفلون ببدء طرح الفيلم للجمهور فى السينمات

كريم عبد العزيز مع أمير كرارة في "سهرانين" نهاية أغسطس