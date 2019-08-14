هاني شاكر يشارك في مهرجان سليانة التونسية الخميس

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي غدًا، الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس، التي وضعت تحت شعار 'ذاكرة زاما'.

هاني شاكر أبدى سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة سليانة التي تقع في إقليم الشمال الغربي وفيها يقع مقر ولاية سليانة.

وتمني أن يكون لقاؤه بالجمهور التونسي مميزًا كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن أهالي سليانة متعطشون لكل المظاهر الثقافية، حيث أشارت عضوة بهيئة المهرجان، أن الافتتاح كان ناجحا بكل المقاييس رغم العديد من الصعوبات، وأن الجمهور في توق لحفل أمير الغناء العربي الذي يتوج المهرجان بفعالياته.

يشار إلى أن مهرجان سليانة الدولي انطلق منذ يومين، وتتواصل فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري، وتتضمن فعالياته بين الحفلات الغنائية والاستعراضية، وأيضًا العروض المسرحية، وتتنوع العروض بين الأماكن المفتوحة مثل المركب الثقافي وساحة الفنون لتحقيق رواجًا ثقافيًا واقتصاديًا لولاية سليانة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هاني شاكر يتعهّد بمواجهة حفلات مطربي المهرجانات غير المُصرّح لهم

راغب علامة يهنئ هاني شاكر بفوزه في انتخابات نقابة الموسيقيين