أحمد فلوكس يهنئ المطرب هيثم شاكر بمناسبة نجاح ألبومه الجديد

على طريقته الخاصة، هنأ الفنان أحمد فلوكس، المطرب هيثم شاكر، بمناسبة نجاح ألبومه الجديد، والذي عاد به بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الغنائية.

وكتب فلوكس على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك": "الووووو هيثم شاكر ...... ايه يابني اللي انت عاملوا فينا ده .... برافووو بقالي كتير مسمعتش أغاني حلوه كده ... رجعتنا أايام الجامعة .. براافووووووووووووووو..".

جدير بالذكر، أن هيثم شاكر أطلق أحدث ألبوماته الفنية بعنوان "معرفة قديمة"، الأسبوع الماضي.

ويضم الألبوم 14 أغنية، وهي، ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة، ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

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