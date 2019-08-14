تعرف على إيرادات "خيال مآتة" في أول أيام عرضه

نجح فيلم «خيال مآتة» للنجم أحمد حلمي، في المنافسة على صدارة أفلام عيد الأضحى المبارك، في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 6,504,078 جنيها، من إجمالي إيرادات سوق التذاكر يوم الإثنين 12 أغسطس والتي بلغت 19,134,902 جنيها.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة.. وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

ويتواجد في قائمة أفلام عيد الأضحى أفلام «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز، و«ولاد رزق 2» للنجم أحمد عز، و«خيال مآتة» للنجم أحمد حلمي، و«الكنز 2» للنجم محمد رمضان، و«أنت حبيبي وبس» لكل من محمود الليثي وصوفينار، كما يُعرض في السينمات من عيد الفطر حتى الآن 3 أفلام، وهما «الممر» للنجم أحمد عز و«كازابلانكا» للنجم أمير كرارة، و«» للنجم رامز جلال.

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وخرجت 4 أفلام من المنافسة على ماراثون أفلام عيد الأضحى، وهي «كينج سايز» للنجم محمد هنيدي، و«الفلوس» للنجم تامر حسني، و«الأوضة الضلمة الصغيرة» للنجم أكرم حسني، و«لص بغداد» للنجم محمد عادل إمام.

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