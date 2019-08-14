"أحمد عدوية يعرب عن حبه الشديد لأغنيته الشهيرة "سلامتها أم حسن

أعرب المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن حبه الشديد لأغنيته الشهيرة «سلامتها أم حسن»، مشيرًا إلى أنها كانت «وش الخير» عليه.

وقال في تصريحات لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي عُرض على فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيل الحالي يحب أغنية «سلامتها أم حسن»، ويغنيها في كل مكان، على حد قوله.

وأضاف أن «أم حسن»، التي غنى لها هذه الأغنية هي والدته، موضحًا: «أم حسن هي أمي الله يرحمها، وكان اسمها ورد الشام، عشان كدة سميت بنتي ورد على اسم أمي».

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