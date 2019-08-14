تامر حسني يعتذر عن إحياء حفله في مهرجان"صلالة" في عمان

اعتذر الفنان تامر حسني، عن إحياء حفله في مهرجان "صلالة" السياحي بسلطنة عمان، والمقرر إقامته فى 15 آب/أغسطس الجاري، موضحًا إن إدارة المهرجان لم تنتهي من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بفرقته الموسيقية.



وينتظر حسني عرض فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، ويشاركه البطولة كل من زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق

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