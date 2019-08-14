فيلم "ولاد رزق 2" يحقق أعلى إيرادات فى شباك التذاكر خلال 5 أيام

رقم قياسي جديد حققه فيلم "ولاد رزق 2"، أعلى إيرادات فى شباك التذاكر خلال 5 أيام عرض فقط، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.



وقالت مصادر، إن آخر إحصائيات للفيلم أكدت تخطيه حاجز الـ30 مليون جنيه.



"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

Advertisements



والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان، وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

قد يهمك أيضاً :