تامر حسني ينشر البوستر التشويقي لفيلمه الجديد "الفلوس"

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان تامر حسني، البوستر التشويقي لفيلمه الجديد "الفلوس"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، دون تحديد موعدًا لنشره، واكتفى بالكتابة على الأفيش "قريبًا".
وطرح تامر حسني على البوستر التشويقي للفيلم سؤالا، قائلا: "في أسئلة مهمة إطرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم.. ١- البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم !!!؟"، وتباينت ردود أفعال الجمهور على السؤال الذي طرحه نجم الجيل، ما بين الفلوس هي التي تصنع الإنسان والعكس.
وخرج فيلم "الفلوس" من سباق عيد الأضحى لأسباب غير محددة، بالرغم من انطلاق حملة الدعاية الخاصة به، وإعلان أبطاله عن نزوله قريبا دون تحديد موعد.
واستقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس"، كأسم نهائي للعمل، واستعبدت أربعة أسماء كانت مقترحة للفيلم هي "كل سنة وأنت طيب"، و"عملة صعبة"، و"الجوكر"، و"العنكبوت".
"الفلوس".. بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، ونانسي صلاح، واللبنانى كميل سلامة، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو.
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