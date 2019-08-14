شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز النجوم المشاركين بحفل MTV Video Music Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019 المقرر إقامته 26 أغسطس الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية عن بعض النجوم الذين سيشاركون باستعراضات غنائية راقصة بالحفل الذى ينتظره الملايين بشتى أنحاء العالم . فمن المقرر أن تشارك النجمة كاميلا كابيلو بالحفل وهى النجمة التى حققت نجاح كبيرة خلال الفترة الماضية، كما يشارك بالحفل شون مندس، وقد حقق مندس وكابيلو نجاح كبير بتقديمهما أغنية Senorita. Advertisements ويشارك أيضًا بحفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز النجوم المشاركين بحفل MTV Video Music Awards لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.