شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح "مبقاش سر" ثانى أغنيات ألبومها الجديد "فى قربك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أصالة، اليوم الأربعاء، ثانى أغنيات ألبومها الجديد "فى قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب" والأغنية بعنوان "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، ميكس فهد.

وطرحت أصالة أغنيتها "نكتة بايخة" الأيام الماضية التى تقترب من 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم 7 أغسطس الجارى، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.

الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد "فى قربك"، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

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يذكر آن أصالة ظهرت لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.