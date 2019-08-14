شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مليون جنيه محصلة شباك تذاكر السينما هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى هذا الأسبوع إيرادات وصلت إلى 74 مليونا و250 ألف جنيه، مقسمة على 5 أفلام جديدة تم طرحها فى عيد الأضحى مع استمرار عرض فيلمى "كازابلانكا" و"الممر" من موسم عيد الفطر، وكان لفيلمى "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" نصيب الأسد من إجمالى إيرادات السينما هذا الأسبوع اذ حصدا سويًا 57 مليون جنيه أى ما يقرب 75% من محصلة الإيرادات هذا الأسبوع والتى جاءت كالتالى.

"الفيل الأزرق 2"

حصد الفيلم ايرادات هذا الأسبوع 21.721.131 لتصل إجمالى ما حققه 66.731.881، والفيلم يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



الفيل الازرق 2

"ولاد رزق 2"

حصد هذا الأسبوع 35.481.400 حيث انطلق عرضه يوم الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس، والفيلم " يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



ولاد رزق 2

"خيال مآتة"

حصد 12.564.889 فى يومين عرض حيث انطلق فى دور العرض متأخرًا وتحديدًا يوم الإثنين الموافق ثانى أيام عيد الأضحى، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.



خيال ماتة

"الكنز 2"

حقق فى أسبوعه الأول 2.012.685 حيث انطلق مع بداية موسم عيد الأضحى، والعمل إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



الكنز

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"انت حبيبى وبس"

حقق فى الأسبوع الأول 1.192.343 وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري.



انت حبيبى وبس

"كازابلانكا"

حقق هذا الأسبوع ايرادات 290.969 ليصل اجمالى مع وصل له 80 مليون جنيه خلال 10 أسابيع عرض، والفيلم تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.



كازابلانكا

الممر"

حقق هذا الأسبوع 777.785 لتكون محصله ما جناه فى شباك التذاكر 74 مليون جنيه خلال 10 أسابيع عرض، وهوبطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وتأليف وإخراج شريف عرفة.