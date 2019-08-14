شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات رومانسية تجمع سكارليت جوهانسون وكولين جوست على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة سكارليت جوهانسون وخطيبها كولين جوست في لحظات رومانسية جعتهما على شاطئ هامبتون بنويورك. وكانت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون أعلنت عن خطوبتها رسميًا من الممثل كولين جوست وذلك في الوقت بعد توقيعها عقد فيلمBlack Widow، إضافة إلى نجاح فيلم Avengers: Endgame الذي حقق إيرادات حول العالم حيث تخطي 2 مليار و500 مليون دولار فى شباك تذاكر السينما العالمية. Advertisements الجزء الجديد تدور أحداثه حول حرب "Avengers"، مع "ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبًا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظات رومانسية تجمع سكارليت جوهانسون وكولين جوست على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.