شكرا لقرائتكم خبر عن صور عارية على صفحة مزورة باسم سهر الصايغ.. والفنانة: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مواقع السوشيال ميديا وبالأخص إنستجرام وسيلة لاستقطاب الجمهور من الشباب والمراهقين لكسب اللايكات، واستخدامها فيما بعد كمصدر للربح بعد أن يحولها لوسيلة إعلانية يتقاضى عليها أموالاً عن كل شىء ينشره على الصفحة.

انتشرت خلال الأيام الماضية صفحة على إنستجرام تحمل اسم الفنانة سهر الصايغ، يتخطى متابعيها المليون وأكثر، هذه الصفحة تنشر صور عارية وخارجة عن الذوق العام، وبسؤال الفنانة سهر الصايغ أبدت فى تصريحها لـ"الخليج 365"، غضبها الشديد، وإنكارها لهذه الصفحة شكلاً وموضوعًا معلقة: "حسبى الله ونعم الوكيل".

يذكر أن الفنانة سهر الصايغ تعرض هذه الأيام مسرحية "المتفائل"، حيث تشارك فى بطولتها بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين، وسامى مغاورى، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، وسوسن ربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على، والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام.