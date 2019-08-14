شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده.. ونجوم الفن يهنئونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاده اليوم الأربعاء 14 أغسطس، على طريقته الخاصة، عبر حسابه على "إنستجرام".

وشارك محمد محمود عبد العزيز بصورة كوميدية له على جسم طفل، وكتب عليها قائلا: "شكرًا أنا عارف إن مفيش طفل بشنب بس سامحوني بقى، معلش شكرًا لكل حضراتكم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا يا رب".

وأضاف فى حديثه: "فى البداية حابب أقول إني شاكر جدًا لدعمكم الدائم ليا في أي حاجة بعملها وشكرًا لنقدكم اللي بشوف منه أخطائي وبحاول أصلحها، ربنا يقدرني واعمل اللي يعجب حضراتكم سواء تمثيلا أو إنتاجًا، شكرًا من كل قلبي على كل الكلام الحلو اللي جالي النهاردة بمناسبة عيد ميلادي، ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دائما".

كما حرص عدد من نجوم الفن، صديقهم الفنان محمد محمود عبد العزيز بمناسبة عيد ميلاده، وكتب هشام ماجد قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا أجدع واحد في مصر"

وكتبت الفنانة ريم البارودى: "كل سنة وإنت طيب يا زيزو، عقبال مليون سنة يا بيدو، بتمنالك من قلبي النجاح والسعادة والصحة وراحة البال، تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا زي قلبك".

وهنأه الفنان الفنان فتحي عبد الوهاب، بمناسبة عيد ميلاده قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا زوزو، وعقبال مليون سنة".

ويحتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده الـ38، حيث إنه من مواليد 14 أغسطس 1981.

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تهانى النجوم



ريم البارودى



محمد محمود عبد العزيز