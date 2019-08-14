شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقش يتهنى.. تسريب فيلم أحمد حلمى "خيال مآته" بعد 48 ساعة من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا ملحقتش أتهنى"، مقولة تنطبق على النجم أحمد حلمى، بعد تسريب فيلمه الجديد "خيال مآته"، وذلك بعد 48 ساعة من عرضه فى السينمات، حيث صور رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيلم من داخل دور العرض، وتم رفعه على السوشيال ميديا بجودة عالية، فضلاً عن عرضه على المواقع الإلكترونية، ويعد الفيلم الوحيد فى موسم عيد الأضحى الذى تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة .

وأبدى الجمهور استياءه من قصة الفيلم بعد طرحه فى دور العرض، خاصة أن الفيلم يروى قصة فى الستينيات، لا تروق للجمهور الشبابى، والذى ظل ينتظر فيلم حلمى لمدة 3 سنوات بعد فيلم "لف ودوران".

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يشار إلى أن "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.