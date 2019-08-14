شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إيمليا كلارك فى تريللر فيلم Last Christmas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Last Christmas، التريللر الخاص بالفيلم التى تقوم ببطولته الممثلة العالمية إيمليا كلارك، والذى من المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر المقبل فى دور العرض العالمية.

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أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.