شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلا غنائيا فى أوبرا دمنهور الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بأوبرا دمنهور، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يحيى النجم خالد سليم حفلا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل.
يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة منها أستاذ الهوى، بلاش الملامة، بنسى الهموم، خد الجميل، سيد سيدى، ولا ليلة ولا يوم، خمس دقايق وغيرها إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب العربى التى اشتهر بأدائها.
من جانبه أكد خالد أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد معلناً سعادته بالمشاركة المستمرة فى مختلف المهرجانات والأنشطة المتنوعة التى تنظمها على مدار العام.
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