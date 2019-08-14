أحلام تواصل دعمها لـ فجر السعيد:" استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

واصلت الفنانة الإماراتية أحلام، دعمها لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، استلزمت سفرها لتلقي العلاج بفرنسا.

ونشرت أحلام صور لـ"فجر" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح اتأخر عليك يا بعد عمري إلى أبها البهية فجر، دائماً اجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض ومفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها أهم شئ انك تتعافين ولو ببطء وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول وعدتيني بهديك أبي أمي الأغنية اللي تحبينها وجمهوري كله راح يدعي لك ".

يذكر أن الحالة الصحية لفجر السعيد استقرت مؤخرًا، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لتسريب بعد العملية الجراحية التي أجرتها، مما أدى لدخولها في حالة حرجة.