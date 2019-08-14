كيف رد أحمد حلمي على متابع قال له" فيلمك وحش أوي".

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
حرص عدد كبير من جمهور النجم أحمد حلمي على مشاهدة فيلم "خيال مآتة"، بدور العرض السينمائية، وانقسمت الآراء حوله بين إشادة ونقد.
وواجه حلمي موقف محرج بعد أن قال له أحد متابعيه يُدعى "مصطفى": "فيلمك وحش أوي ياريس".
واكتفى حلمي بالرد على المتابع، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كنت أتمنى إنه يعجبك يا درش".
فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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