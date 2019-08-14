حمدي الوزير:"ريا وسكينة" حدوتة شعبية من حق أي فنان تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان حمدي الوزير عن سعادته بنجاح مسرحية "ريا وسكينة" الجديدة التي يشارك فيها بجانب بدرية طلبة وانتصار، وتعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.

وقال الفنان حمدي الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله على النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في أولى ليالي عرضها في الإسكندرية".

وأكد الوزير: "العرض لقى إعجاب الجمهور الذين شاهده وتفاعلوا جدا مع المسرحية، والتي تختلف تماما عن مسرحية "ريا وسكينة"، للنجمتين شادية وسهير البابلي".

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وأوضح الوزير أنه يجسد شخصية "عبدالعال"، خلال أحداث المسرحية ويقدم الشخصية بشكل مختلف عن الدور الذي قدمه عدد من الفنانين من قبل".

ونفى وجود أي تشابه بين مسرحية "ريا وسكينة" التي يشارك فيها، ومسرحية النجمتين شادية وسهير البابلي التي تحمل نفس الاسم".

وتابع: قصة "ريا وسكينة" عبارة عن حدوتة شعبية، من حق أي فنان أن يتناولها، ونقدمها بشكل مختلف ورؤية جديدة، عما قدم من قبل إلى جانب أن قصة المسرحية أيضا مختلفة.

"ريا وسكينة تاني" بطولة بدرية طلبة، انتصار، حمدي الوزير، محمد فاروق، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.