فيديو وصور| صابر الرباعي يغني وسط الأمطار بمهرجان طبرقة الدولي بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب صابر الرباعي، حفلاً غنائيًا، مساء أمس الثلاثاء، بمهرجان طبرقة الدولي بتونس في دورته الـ 57، وفوجئ الجمهور بسقوط الأمطار خلال الحفل.

ونشر الرباعي، فيديو له خلال تقديمه لأغنية "ولا كلمة" بالحفل وسط تساقط الأمطار، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلاً: "لحظات تساقط المطر في الحفل، لكن المطر لا يفرّقنا، مهرجان طبرقة الدولي تونس".

يذكر أن، الفنان صابر الرباعي، طرح أحدث ألبوماته "صابر 2019"، بالتعاون مع "روتانا" للصوتيات والمرئيات، خلال الفترة الماضية، وضم 10 أغاني منوعة بين اللهجات اللبنانية، والمصرية، والتونسية، كما طرح أغنية “باي باي” من الألبوم، باللهجة التونسية، وحققت نسب استماع عالية عبر موقع "يوتيوب".