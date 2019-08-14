"إحنا سمِّيعة أوي"| كيف تفاعل المشاهير والمواهب مع مبادرة تركي آل شيخ ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة –الخليج 365:

منذ أن أعلن المنتج الفني حمادة إسماعيل، عن انطلاق مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي، كما أطلق عليها "من المحيط للخليج"، والمقدمة بدعم من المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتفاعل معها عدد من المواهب الشابة، وحرص عدد من المشاهير على دعم المبادرة.

ونشر تركي آل شيخ، عددًا من مقاطع الفيديو للمواهب، وفتح خاصية التعليقات للجماهير، وانهالت التعليقات المختلفة فبعضهم نال إعجاب الجمهور والبعض الآخر لم تكن موهبته على القدر المطلوب، لذا تساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن إن كان "آل شيخ"، سيضع في الاعتبار آراء الجمهور أم سيقتصر الأمر على رأيه فقط.

وتفاعل عدد من المشاهير مع تلك المسابقة، وجاء من بينهم الملحن عمرو مصطفى، الذي حرص على إعادة نشر مقطع الفيديو والتعليق عليه قائلًا: " كل من لديه موهبة فنية.. الفرصة قدامك".

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كما انضم المطرب العراقي وليد الشامي للداعمين من خلال "الريتويت"، بينما اكتفت الفنانة التونسية لطيفة بالدعم عن طريق "اللايك"، وهو الأمر الذي فعله كثير من النجوم من بينهم المطرب هيثم شاكر، والشاعر تامر حسين.

وانطلقت المسابقة التي أعلن عنها المنتج حمادة إسماعيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال مقطع فيديو، يوضح كيفية الاشتراك في المسابقة قائلًا: "إحنا -فعلًا- عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، إحنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف إن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يسجل مقطع فيديو لمدة 3 دقائق ويرسله على الصفحة الخاصة بشركة "violin"، مضيفًا: "أنا والمستشار تركي آل شيخ سمِّيعة أوي أتمنى تبهرونا".