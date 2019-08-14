تعرف على إيرادات "الفيل الأزرق 2" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي، بعدما حصد إيرادات عالية في شباك التذاكر.
الفيلم الذي تم طرحه بالسينمات منذ 3 أسابيع، حقق حتى الآن مبلغ 66 مليون 731 ألف 881 جنيه.
ويتنافس الفيلم حاليا مع عدد من الأفلام بالسينمات هي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، "الممر"، "كازابلانكا".
فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
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