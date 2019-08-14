شاهد: موقف محرج لهيفاء وهبي أثناء إحياء حفل في السويد.. وهذا رد فعلها

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، الفنانة هيفاء وهبي، أثناء تعرضها لموقف محرج أثناء إحياء حفل في السويد. وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو المتداول، وهي تواصل الغناء والرقص أمام الجمهور، وفجأة تعطل الميكروفون الهوائي، لتبدي غضبها من ذلك فكادت ترميه على المسرح.

وأعطت لها إحدى منظمات الحفل ميكروفونا آخر بسلك، لكنه تعطل هو الآخر، لتواصل هيفاء الرقص بعد ذلك دون غناء.

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