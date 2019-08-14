“تقتات على الفضلات” .. شاهد: حرب الإنتقادات تشتعل بين الدكتور محمد الصفي وايناس الحنطي

اشتعلت حرب التصريحات والانتقادات اللاذعة بين مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة ايناس الحنطي وبين الدكتور محمد الصفي على اثر انتقاد الأخير للاعلانات التي سوقت فيها ايناس الحنطي لبطاقات تقي المسافر من البكتيريا والفيروسات.

ونشرت الحنطي مقطع فيديو عبر حسابها ب “سناب شات اتهمت فيه الدكتور محمد الصفي بتعمد مهاجمة المشاهير لينال الشهرة قائلة: “عيب عليك يا دكتور تقتات من الفضلات.. عيب عليك يا دكتور يا بتاع المدارس يا متعلم يا مثقف.. هذه طريقة شهرة هذه”. كما أوضحت الحنطي أنها راسلت الدكتور محمد الصفي لتوضيح موقفها من الاعلان وتهدئة الخلافات الدائرة بينهم فيما لم تتلقى أى رد من الأخير.

من جانبه رد الدكتور محمد الصفي على اتهامات ايناس الحنطي قائلاً: ” أكن لناشطات مواقع التواصل الاجتماعي كل احترام وتقدير ومنهم أنتي ولكنى انتقدت الاعلان ولم انتقد شخصك”. وأضاف الصفي : “الشهرة بالنسبة لي مو غاية هي وسيلة لتوصيل التوعية للناس والنوايا لله سبحان وتعالى ما يصير احكم على نوايا الناس”. وتابع ردًا على مقولة الحنطي إنه يقتات على الفضلات: “هل تقصدين نفسك بالفضلات أنا لا أرضى لك أن تقولي على نفسك كده أو على الفاشينسات”.

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء كانت قد أكدت أن المنتج Air Doctor الذي أعلنت عنه ايناس الحنطي بأنه يقي من الفيروسات والبكتريا في السفر غير مثبت نتيجته علميًا.