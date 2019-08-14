شاهد.. محمد شاهين يزيح الستار عن ألبومه المقبل

كشف الفنان محمد شاهين عن ألبومه المقبل، حيث نشر أفيش الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر طرح الألبوم قريباً، بعنوان "ده اللي جاي"، كما يضم الألبوم على 12 أغنية.

ويتعاون الفنان محمد شاهين من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء و الملحنين

و الموزعين من بينهم: "أمير طعيمة، عزيز الشافعي، أحمد راشد، نصر الجيل، سامح رأفت، سامح فرج، أحمد مرزوق، صلاح مندي، عزيز الشافعي، محمد يحيى، محمد النادي، محمدي، حسين محمود، محمد سعد، تامر كروان، إسماعيل عبده، أمير محروس، توما، تميم، أحمد عادل، طارق عبد الجابر، أشرف البرنس، زيزو فاروق، وسام عبد المنعم، أسمه عبد عبد الهادي.

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يذكر أن الفنان محمد شاهين طرح سابقاً كليب بعنوان "إحنا الجدعان"، وهو من كلمات وليد رياض، و ألحان عصام إسماعيل، و توزيع زيزو فاروق، و إخراج إسلام الفولى، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب.