شاهد.. المخرج سعيد الماروق يروج لفيلمه الجديد الفلوس

نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق البوستر التشويقي لفيلم تامر حسني الجديد "الفلوس"، وروج له من خلال سؤال طرحه على الجمهور يوضح فكرة العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تصدر تامر حسني بوستر الفيلم، حيث ظهر وهو ممسك بحقيبة مليئة بالنقود في كلتا يديه، وقد اختفت ملامحه في جو من الغموض، وعلق الماروق علي الصورة قائلًا: "بوستر التشويقي لفيلم الفلوس.. في أسئلة مهمه
يذكر أن فيلم "الفلوس"، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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