جمعية نقاد السينما تعرض الفيلم الوثائقي تأتون من بعيد ..أول سبتمبر

تعرض جمعية نقاد السينما المصريين فيلم وثائقي طويل بعنوان "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل، في تمام السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يعقُب عرض فيلم "تأتون من بعيد"، ندوه تُديرها الناقدة ماجدة خير الله، تناقش فيها بعض الأمور حول الفيلم، وتجيب علي أسئلة الجمهور، وتدور أحداثه حول مفهوم الغربة بين
يذكر أن الفيلم سيناريو وإخراج أمل رمسيس التى قامت بتصويره فى إسبانيا، وفاز بجائزة التانيت الفضى للفيلم الوثائقى الطويل من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.
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