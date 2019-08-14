بالفيديو.. مايا دياب تطرح أحدث كليباتها "يابا يابا"

طرحت الفنانة مايا دياب أحدث كليباتها بعنوان "يابا يابا"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستيل يونس. ويعد الكليب ثاني تعاون مع الشاعر مؤمن راجح بعد أغنية "كده برضه تغيب"، وهي من ألحان محمد راجح وتوزيع هادي شرارة. Advertisements يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخراً كليب بعنوان "خسرنا بعض"، وهو من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج كامل طانيوس، ويشاركها في الغناء الفنان زياد برجي، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

كليب بعنوان "خسرنا بعض"، وهو من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج كامل طانيوس، ويشاركها في الغناء الفنان زياد برجي، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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