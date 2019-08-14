الليلة.. عرض سيمفونية القطة العمياء على مسرح الهوسابير

يفتح مسرح الهوسابير أبوابه للجمهور، الليلة، لتقديم العرض المسرحي "سيمفونية القطة العمياء"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويتبعها عرض آخر لنفس المسرحية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلى أن "سيمفونية القطة العمياء" هو عرض كوميدي خيالي، وتدور أحداثه في الفضاء الخارجي، في مكان ناءٍ وعصر لم يأتِ بعد، حيث لن يكون الإنسان هو سيّد الكون.

جدير بالذكر أن العرض حائز على سبع جوائز في مهرجان جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي، بطولة محيي الدين وشذى أحمد وأحمد كرم وغيرهم من الشباب، ديكور بهاء الشريف وهاجر عبدالقادر، من تأليف أحمد صبحي، رؤية وإخراج باسل ممدوح.

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