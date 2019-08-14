أزمة بين منة فضالي وجمهورها بسبب المايوه.. تعرف على التفاصيل

حذفت الفنانة منة فضالي عدد من صورها التي نشرتها على مختلف صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك، إنستجرام، تويتر" بعد أن تعرضت لحملة هجوم غاضبة من قبل الجمهور، والتي ظهرت فيها أثناء وجودها بإحدى المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي وهي مرتدية "مايوه بكيني أحمر" مكشوف.

وأثارت الصور الجدل بين متابعي منة فضالي حيث تبادل الجمهور التعليقات ما بين معترض على نوعية الصور الجريئة التي تنشرها معتبرنها مخالفة للعادات والتقاليد خصوصًا كونها فنانة مشهورة وبين من يشيدوا بالصور ويؤكدون أنها حرية شخصية ولا يجوز لأي شخص إقحام نفسه في حياة الآخرين وفرض رأيه عليه.

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تسببت صور "مايوه" منة فضالي في أزمة بين متابعيها والتي تحول النقاش حولها لمشادات وهجوم عنيف بسبب عدم اعتياد الفنانة على نشر هذه النوعية من الصور المثيرة للجدل من وجهة نظرهم.

يبدو أن فضالي تأثرت بتعليقات جمهورها وعلى غير العادة حذفت الصور من دون أي رد منها عن سبب الحذف.

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تستعد منة فضالي لتصوير فيلم "ماكو"، والذي تلعب فيه دور "مايا" بجانب نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان السورى قصي خولي، ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي والفنان

التركي مراد يلدريم، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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وصفت منة فضالي العمل في ماكو بالتجربة المختلفة، والفيلم أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه في عمق البحر، وهو مستوحى من قصة حقيقية، هي العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، وتحكي عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر.

كما تشارك الفنانة منة فضالي في الجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي الذي حقق الجزء الأول منه نسبة مشاهدة عالية، والمسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن الكبار منهم: عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبدالعزيز. ‏