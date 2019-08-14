شاهد .. ألمانية تنجح بتصميم مجوهرات من ” لبن الأم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:50 مساءً - في عمل فريد من نوعه اختارت مصممة المجوهرات الألمانية ” ميلاني كبيله ” مادة خاصة لصناعة قطعها من المجوهرات كالسلاسل والأساور وهي ” حليب الأم ” .

حيث ترسل الأمهات المهتمات قطرات قليلة من الحليب الطبيعي إلى ميلاني والتي تقوم بدورها بتجفيفه وتخلطه بمادة ” الراتينج ” الصمغية وغيرها من مواد التصليب .

وفي النهاية يتم صياغة القطعة بأكملها ..كما يمكن استخدام الشعر أو أجزاء من الحبل السري .

وتقول ميلاني كبيله أن السبب من وراء هذه الفكرة هو إعطاء نفسها وغيرها من الأمهات الفرصة لتذكر فترة الإرضاع الطبيعي في شكل قطعة مجوهرات جميلة وفردية للغاية .

ولم تنل الفكرة استحسان البعض على مواقع التواصل الإجتماعي حيث رأوها إنها مثيرة للاشمئزاز وآخرون يشعرون إنها تسلط النظر حول السيدات اللاتي يرفضن فكرة الرضاعة الطبيعية .. والبعض الآخر رحب بالفكرة ممن أرادوا أن يحفظن فترة الرضاعة في ذاكرتهم .

Advertisements