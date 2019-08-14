كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:50 مساءً - أحيت الفنانة السورية ” أصالة ” يوم أمس الثلاثاء حفلها الغنائي الذي أقيم بالعاصمة البريطانية ” لندن ” .
وشهد الحفل موقفا مؤثرا بين أصالة وإبنها الكبير ” خالد ” عندما استدعته للصعود على المسرح والوقوف بجانبها .
قائلة : ” تعالى لودي .. ابني حبيبي وتوأمي وروحي ، هو اللي جاي معي ” .
ليلبي خالد دعوتها ويصعد على المسرح وألقى التحية للفرقة الموسيقية ووقف إلى جانب والدته وتفاعل معها وأمسك بيديها قبل أن يقبلهما .
فيما نوهت أصالة بعدم قطع أغنية ” يسمحولي الكل ” التي كانت بصدد تقديمها حيث قصدت أن تهدي هذه الأغنية لابنها مع تغييرها لبعض كلمات الأغنية لتوجهها إليه .
فيما بدت السعادة على خالد وهو يغني إلى جانب والدته ويحتضنها .
وأحدث هذا المشهد بين الأم والابن تفاعل الحضور معهما بشكل كبير وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق ذلك المشهد على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
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كانت هذه تفاصيل خبر مشهد مؤثر بين أصالة وإبنها ” خالد ” على المسرح خلال حفلها في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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