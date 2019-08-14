مايا دياب تخطف الأنظار في “يابا يابا”

أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “يابا يابا” وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الاغنية جاءت باللون المصري وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، اخراج كريستال يونس التي صورت العمل على مدى يومين في لبنان وتحديداً في منطقة الهرمل البقاعية.

اختارت المخرجة موقعاً أثرياً في الهرمل لتصوير الكليب برؤية جديدة، فأطلت مايا بلوك غريب ومبهر وهي ترقص الى جانب “قاموع الهرمل” وهو نصب أثري فريد للمراقبة، رافقها في الكليب بعض الشباب والفتيات وهم يرقصون ويتلاعبون بأقمشة ملونة في حركات استعراضية ملفتة.

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استطاعت مايا أن تسرق الأنظار بإطلالتها الجديدة وهي التي عودتنا دائماً على الابتكارات الفريدة من ناحية اللوك.

مايا كانت قد صورت أيضاً أغنية ثانية بعنوان “ربع ساعة” في منطقة الهرمل البقاعية على أن يبصر الكليب النور بعد فترة قصيرة.

وتستأنف دياب جولتها للموسم الصيفي، بإحياء حفلين في كل من سوريا وقبرص في 14 و 17 آب تباعاً. كما ستشارك في فعاليات Stars on Boardمن 21 حتى 26 آب. وستنهي جولتها لهذا الشهر في 29 من آب بإحياء حفل غنائي في إربيل في فندق ديفان.