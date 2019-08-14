شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ساندى تحيى حفل عيد الأضحى بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة ساندى مساء اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حفلا غنائيا بمدينة العاشر من رمضان، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة العيد.
وتعاونت المطربة ساندى مؤخرا مع المطرب والملحن شريف إسماعيل، فى ألبومها الجديد بأغنية " كان عادى"، من كلمات جمال الخولى وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.
يشار إلى أن آخر أعمال ساندى الغنائية باسم "قلبين"، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم.
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