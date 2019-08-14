شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ميلاد هالى بيرى ومايا نصرى ورحيل طلعت زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم 14 أغسطس ذكرى ميلاد ووفاة العديد من نجوم الفن، الذين أثروا بأعمالهم الحياة الفنية فى مصر والعالم أجمع، لذلك حرصنا على رصد أبرز هذه الأسماء خلال التقرير التالى.

فى مقدمة هذه الأسماء النجمة الشهيرة هالى بيرى فاليوم يوافق عيد ميلادها وتعتبر هالى أول ممثلة أمريكية من أصول أفريقية تفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة، كما تحظى بجماهيرية عريضة من مختلف بلدان العالم بفضل الأدوار التى لعبتها خلال أبرز أعمالها.

كما تحتفل اليوم النجمة الشهيرة ميلا كونيس بعيد ميلادها، حيث ولدت عام 1983 واستطاعت أن تصبح بطلة للعديد من الأفلام أشهرهاfriends With Benefits.

كما تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية مايا نصرى بعيد ميلادها بعدما اشتهرت فى البداية من خلال الغناء قبل تحولها إلى التمثيل.

Advertisements

وعلى صعيد الوفيات فى مثل هذا اليوم عام 2011 رحل عن عالمنا الفنان طلعت زين عن عمر ناهز 56 عاما، وسط صدمة لكل محبيه من الوسط الفنى وجمهوره.



طلعت زين



مايا نصرى



ميلا كونيس