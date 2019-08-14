شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تحذف صورتها بالمايوه على إنستجرام وتتركها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة منة فضالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أمس الثلاثاء، بعد نشرها صورة جريئة بالمايوه أثناء تواجدها على أحد الشواطئ لقضاء إجازة الصيف والعيد، ولاقت منة انتقادات على الصورة من جمورها، ما دفعها لحذفها من حسابها بموقع "إنستجرام"، إلا أنها تركتها على حسابها وصفحتها بالفيس بوك.



الفنانة منة فضالي

وتحرص منة فضالي منذ بداية فصل الصيف على نشر صورها على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا، وذلك خلال الأسابيع الماضية مستغلة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنيه جديدة فى الفترة الحالية، باستثناء مسلسل "قيد عائلى" الذى استأنفت تصوير بعض مشاهدها قبل توقف بسبب اجازة العيد.



منة فضالى على حسابها بموقع فيس بوك

يذكر أن منة تنتظر عرض الجزء الثانى من حلقات مسلسل "قيد عائلى" على قناة dmc فى الفترة المقبلة، اضافة إلى انتظارها عرض "أفراح إبليس 2" أيضاً حيث تشارك فى بطولته جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغنى وكمال أبورية ومنى عبد الغنى ومحمد عادل وهنادى مهنى، ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة وتأليف مجدى صابر وإخراج أحمد خالد أمين.



منة فضالى على صفحتها بموقع فيس بوك

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الفنانة منة فضالي



منة فضالي